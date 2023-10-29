В «Локомотиве» рассказали, когда вернётся в строй полузащитник Карпукас

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, когда стоит ожидать возвращения в строй травмированного полузащитника «железнодорожников» Артёма Карпукаса.

«Артём готовится к следующему матчу, он должен вернуться на следующей неделе. Тут как решит тренерский штаб: либо в матче с «Рубином» в Кубке России, либо во встрече со «Спартаком» в РПЛ», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Карпукас провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых он не сумел отметиться результативными действиями. Свою ближайшую встречу «железнодорожники» проведут 1 ноября против казанского «Рубина» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.