Тихонов: «Сочи» может не проиграть «Пари НН»

Ветеран столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче между «Пари НН» и «Сочи» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Обыграть «Пари НН» в Нижнем Новгороде будет сложно, у себя дома Юран и компания играют на совесть. Но мне кажется, что «Сочи» сможет здесь как минимум не проиграть», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Матч «Пари НН» - «Сочи» состоится сегодня, 29 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.