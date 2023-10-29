Газизов: «Черчесов — топовый специалист»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова в российский футбол.

«Я бы хотел, чтобы Черчесов работал в нашем футболе. Он топовый специалист, такие люди сделают наш футбол только лучше. Вижу ли я его в «Спартаке»? Почему нет», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен в июле этого года. Причиной прекращения сотрудничества стал провал команды в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее 60-летний Черчесов возглавлял «Спартак», сборную России, польскую «Легию» и многие другие коллективы.