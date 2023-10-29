Тихонов дал прогноз на голы в матче «Динамо» - «Урал»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче между столичным «Динамо» и «Уралом» в 13-м туре чемпионата России.

«В теории у себя дома москвичи должны побеждать. Мне кажется, что соперники обменяются голами, и минимум три гола зрители все же увидят», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Встреча «Динамо» и «Урала» состоится сегодня, 29 октября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После 12 туров РПЛ хозяева занимают шестое место в таблице, а гости находятся на девятой строчке.