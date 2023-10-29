Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о потере очков «Крыльями Советов» в споре с «Оренбургом».

- «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом». Неожиданный результат?

- Да. В последних матчах самарцы доминируют на поле, показывают неплохой футбол, стремительный, игровой. Но вчера «Оренбург» показал характер. Можно его за это похвалить.

- При неплохой игре «Крыльев Советов», результаты пока не очень хорошие. До «Оренбурга» было поражение от «Пари НН» и от «Зенита». Команда будет сдавать свои позиции?

- Не думаю. Дойдя до такого результата, сдавать позиции неправильно. На моей памяти «Крылышки» еще не поднимались так высоко в таблице. Это связано с хорошей работой тренерского штаба. Футболистов каждый год отдают, приходят другие, и с ними нужно работать. В этом сезоне самарцы поборются за тройку. А вот если по итогам сезона в медалях не окажется московских клубов, это сильно удивит. Думаю, все-таки этого не случится. Наибольшие шансы там оказаться у ЦСКА, если говорить про столичные команды.

Елена Григорьевская