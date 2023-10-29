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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»

29 Октября 2023 • 11:56 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич выразил мнение, что «Зенит» станет победителем текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что «сине-бело-голубые» являются победителями пяти последних сезонов РПЛ кряду.

«Думаю, «Зенит» снова станет чемпионом России. «Краснодар» хорош и идёт первым, но в итоге всё равно победит «Зенит». У них лучшая команда в стране, тут всё очевидно», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. При этом «быки» имеют одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Иван Башич ещё теги

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