Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчу «Ростов» - «Локомотив» (1:0).

- «Ростову» когда-то надо подниматься. Я бы предпочел в этом матче ничью, потому что «Локомотив» в последних встречах дает о себе знать. А южане встают с колен. Команда незаслуженно занимает такое низкое место.

- У «Ростова» вторая сухая победа подряд. Можно ли сказать, что началась белая полоса?

- Я об этом и говорю. Оборона налаживается, и появились результаты.

- Что происходит с атакой «Локомотива», команда последний раз забивала в одиннадцатом туре?

- Такие моменты бывают. Идет какой-то спад. Что-то не получается. Плюс есть ротация состава в связи с этим. Все это и приводит к такому результату, который мы видим.

- Вчера совсем не получилась игра у Дзюбы и Глушенкова. С этим тоже связана неудача?

- Можно и так сказать. Им должны быть замены, которых сейчас нет.

Елена Григорьевская