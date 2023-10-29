Нигматуллин высказался о матче ЦСКА - «Краснодар»

Бывший вратарь столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем гостевом поединке «Краснодара» против московского ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда проводит стабильный сезон, идет без поражений. Матч с ЦСКА? «Армейцы» очень миролюбивые в последних матчах. «Быки» если потеряют очки, то всё равно не проиграют», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА против «Краснодара» состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.