Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча тринадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

- Это центральный матч тура. На «армейцев» будет давить их неудачная серия – то, что в последних семи матчах чемпионата они одержали только одну победу. А «Краснодару» нужно удерживаться на первом месте таблицы. Я думаю, игра получится достаточно осторожная с обеих сторон, открытого футбола и большого количества забитых мячей не будет. ЦСКА, в принципе, достаточно закрытая команда, да и «Краснодар» сейчас стал действовать более сбалансированно на футбольном поле. Краснодарцы проводят не так много атак большими силами. Много внимания они уделяют контрпрессингу, чтобы не допускать контратак соперников. Если ЦСКА забьёт первым, то «Краснодару» будет сложно взламывать массированную оборону «армейцев».

- Устроит ли «быков» ничья?

- Одно очко тоже, как говорится, идёт в копилку, но в свете борьбы за чемпионство «Краснодару» надо побеждать. С другой стороны, ЦСКА находится в далеко не простой для себя ситуации. Психологическое давление на «армейцев» больше, чем на краснодарцев. ЦСКА постарается реабилитироваться за малое число побед в последнее время, и «Краснодар» является более чем достойным раздражителем для «армейцев». Поэтому матч получится боевой.

Матч ЦСКА – «Краснодар» стартует сегодня, 29 октября, в 19:30 по московскому времени.