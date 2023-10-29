Слуцкий назвал лучшего футболиста мира - это не Месси

Экс-наставник национальной сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, кого считает лучшим футболистом мира в настоящий момент. В эфире Окко специалист сказал, что этому статусу сейчас соответствует полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

В субботу, 28 октября, 20-летний англичанин помог своей команде победить каталонскую «Барселону» (2:1). Джуд отметился двумя забитыми мячами.

Беллингем перешел в мадридский гранд минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. «Сливочные» подписали с ним долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.