Корнеев: «Игра «Спартака» при Абаскале - полная импотенция»

Футбольный функционер Игорь Корнеев, который ранее занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита», высказался касательно будущего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», - это полная импотенция. Не понимаю, чего ждет руководство!» - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «красно-белые» на выезде сыграли против воронежского «Факела». «Народная команда» потерпела поражение со счетом 0:2. После 13 туров чемпионата России подопечные Абаскаля набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.