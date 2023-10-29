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Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»

29 Октября 2023 • 11:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 28 октября, в матче 13-го тура РПЛ «красно-белые» уступили «Факелу» (0:2).

«Этот «Спартак» сломался, несите новый. Понятно, что с «Факелом» играли на выезде, не было Промеса, сложное поле, но всё это отговорки. Абаскаль, по ходу, уже хочет уехать домой. Сейчас самое время руководству клуба сделать правильные футбольные шаги», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года. В прошлом сезоне под руководством испанского специалиста москвичи сумели завоевать бронзовые медали РПЛ.  

В 13 турах российского чемпионата «Спартак» набрал 20 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин

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