Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Краснодар» в тринадцатом туре РПЛ.

- Это игра загадочная. Говорят, у ЦСКА недокомплект защитной линии, дисквалификация Роши. Я думаю, что «Краснодару» всё равно будет нелегко. Уже чисто по футбольным канонам где-то они должны сорваться. Пока всё шло у них гладко, но в какой-то момент каждая серия заканчивается.

Думаю, игра будет сложная и для тех, и для тех. Я что-то больше склоняюсь к ничьей. ЦСКА наверняка забьёт, но у «Краснодара» тоже с результативностью нормально всё.

В пользу «Краснодара» говорит что? То, что президент клуба Галицкий столько всего сделал для команды, для игроков, для города. Он живет не за счёт футбола, а именно самим футболом. Мне кажется, футбольный бог его вознаградит, компенсирует его праведные труды. Это может как-то повлиять.

Матч ЦСКА – «Краснодар» начнётся сегодня, 29 октября, в 19:30 по московскому времени.