Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков станет новым игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

Как стало известно «Матч ТВ», «железнодорожники» согласовали все детали сделки по Салтыкову. Сообщается, что 19-летний футболист пополнит состав «Локомотива» уже в январе.

Ранее известный инсайдер Иван Карпов рассказал, что контракт Салтыкова с «красно-зелеными» будет рассчитан до 2027 года. По данным источника, трансфер состоится предстоящей зимой, но игрок останется в «Крыльях Советов» до лета.

В текущем сезоне Салтыков провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором трех ассистов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.