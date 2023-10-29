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Салтыков переходит в «Локомотив» — источник слухи

29 Октября 2023 • 11:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков станет новым игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

Как стало известно «Матч ТВ», «железнодорожники» согласовали все детали сделки по Салтыкову. Сообщается, что 19-летний футболист пополнит состав  «Локомотива» уже в январе.

Ранее известный инсайдер Иван Карпов рассказал, что контракт Салтыкова с «красно-зелеными» будет рассчитан до 2027 года. По данным источника, трансфер состоится предстоящей зимой, но игрок останется в «Крыльях Советов» до лета.

В текущем сезоне Салтыков провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором трех ассистов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Никита Салтыков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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