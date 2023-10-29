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Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»

29 Октября 2023 • 10:54 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Нападающий «Факела» Александр Долгов поделился мнением о главном тренере воронежской команды Сергее Ташуеве.

Напомним, Ташуев возглавил «Факел» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Вадима Евсеева. По словам Долгова, Ташуев изменил стиль и концепцию игры команды.

«Все заметили, что после прихода Ташуева мы опустили мяч вниз и начали больше контролировать игру. Стало больше комбинационного футбола, играем низом. Когда меняется тренер, в раздевалке всегда это чувствуется», — цитирует Долгова Metaratings.

Отметим, что текущий сезон Ташуев начинал в качестве главного тренера «Ахмата».

В 13 турах РПЛ «Факел» набрал 15 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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