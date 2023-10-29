Матч против «Факела» стал юбилейным для Максименко за «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко принял участие во вчерашнем матче 13-го тура чемпионата России против воронежского «Факела». Встреча завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2.

Как сообщила пресс-служба столичного клуба, этот поединок стал для голкипера юбилейным за «народную команду». Максименко сыграл в составе «Спартака» 150 матчей.

25-летний голкипер защищает ворота московской команды с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025.

После 13 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.