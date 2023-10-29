Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо назвал лучшего футболиста «Спартака» за время своей работы в клубе

29 Октября 2023 • 10:42 Комментировать

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее поработавший в тренерском штабе московского «Спартака», назвал лучшего игрока команды в период сотрудничества с «красно-белыми».

«Мне сложно определить легенду «Спартака», история этого клуба велика. При мне в команде было много хороших игроков, но лучшим был Зобнин. Он самый профессиональный из всех», - приводит слова тренера Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зобнин провел 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. После 13 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Рауль Рианчо ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.37 3.30 3.30
Видео
29.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Урал Урал
1.72 3.90 5.20
Видео
29.10.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
2.35 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сочи» может не проиграть «Пари НН»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Факела» Марков: Поле в Воронеже — самое лучшее, на котором я играл
11:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогноз на голы в матче «Динамо» - «Урал»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о матче ЦСКА - «Краснодар»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Краснодар» будет иметь превосходство над ЦСКА»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий назвал лучшего футболиста мира - это не Месси 1
11:28 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Игра «Спартака» при Абаскале - полная импотенция»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сыграет с «Факелом» в чёрной форме в знак уважения к Яшину
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Характер «Спартака» не увидел, «Факел» был сильнее»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»
Все новости
Рекомендуем