Рианчо назвал лучшего футболиста «Спартака» за время своей работы в клубе

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее поработавший в тренерском штабе московского «Спартака», назвал лучшего игрока команды в период сотрудничества с «красно-белыми».

«Мне сложно определить легенду «Спартака», история этого клуба велика. При мне в команде было много хороших игроков, но лучшим был Зобнин. Он самый профессиональный из всех», - приводит слова тренера Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зобнин провел 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. После 13 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.