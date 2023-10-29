Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах своей команды и ходе сезона в РПЛ.

- Лично для вас довольно успешное выступление махачкалинского «Динамо» в этом сезоне ФНЛ - это неожиданность?

- Сейчас я больше впечатлен плохой игрой против «Химок». Ребята играли без страсти, поэтому ничего не получилось. До зимнего перерыва нам предстоит провести четыре матча, постараемся исправить ситуацию. А что касается неожиданности результата, мы работаем и двигаемся в правильном направлении. Это для меня не новость.

- Стоят ли четкие задачи повышения в классе или участия в переходных матчах?

- Мы здоровый коллектив со здоровыми спортивными задачами. Хотим побеждать всегда.

- Инфраструктура позволяет играть в РПЛ, или будете искать варианты с резервными стадионами?

- Наша команда будет готова ко всем ситуациям, связанным с РПЛ. Для нас это будет не ново. Если случится такая ситуация, мы будем готовы к ней.

- Если говорить о РПЛ, есть мнение, что в этом сезоне уровень лиги понизился. Согласны с этим?

- Нет. Мне нравится чемпионат. Он стал немного другом. А из-за чего уровень понизился? Потому что «Зенит» идет не на первом месте? Наоборот, благодаря тому, что питерцам составляют конкуренцию, чемпионат становится только интереснее.

- Не исключаете смену чемпиона в этом сезоне?

Реклама

- Я вообще ничего не исключаю в футболе. Не удивлюсь, если золото завоюет другая команда.

- Допускаете, что в этом сезоне в призовой тройке не будет московских команд?

- В Москве много команд, и все очень хорошие. Если их не окажется в тройке, то для меня это будет нонсенс. Но впереди еще много туров.

- «Спартак» проиграл в этом туре «Факелу». Как к этому отнеслись?

- Ну что делать? Не хотел бы говорить только о «Спартаке», чтобы не было никаких инсинуаций. Наверное, у команды все еще исправится.

- Кто для вас главное открытие чемпионата в этом году?

- Мне импонирует игра «Краснодара». Это правильная игра, сбалансированная. Ну и «Крылья Советов». Они всегда выделялись определенной игрой, а сейчас еще и результат хороший. В том году они боролись за выживание, играли в переходном турнире, а сейчас находятся наверху таблицы. Это хорошая работа тренерского штаба, менеджмента.

- Вас не удивляет тот факт, что команда постоянно продает лучших игроков, а результаты только повышаются?

- Долго они так не продержатся. Все время так продолжаться не может. Сложно постоянно продавать ведущих футболистов. Я это знаю по собственному опыту. Надеюсь, этот клуб дальше будет развивать молодые таланты. Это большое подспорье для всего российского футбола.

- У самарцев же нет другого выхода, кроме этого пути.

- Я всегда говорил, что региональные клубы должны работать по схеме «Крыльев Советов».

- Включая «Краснодар»?

Реклама

- «Уфа» в свое время также работала. Мы делали то же самое.

- Такой подход может обеспечить команде высокие места?

- В определенном моменте может, но не вдолгую. Когда все время занимаешься перепродажей – это сложно. Но в жизни все возможно.

- До зимы «Краснодар» удержится на первом месте?

- Я бы хотел, чтобы побеждал сильнейший.

- Пишут, что в ближайшее время в РПЛ могут появиться арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Как вы к этому относитесь? Вы за или против?

- Лучше повышать уровень своего судейства. Я за российских арбитров. Надо учиться и двигаться дальше. Наша школа судей очень сильная, надо вернуться к истокам. Конечно, без международных матчей сложно расти. Но в блокаде тоже можно жить и развиваться.

Елена Григорьевская