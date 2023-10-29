Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»

Бывший хавбек сборной России Максим Деменко считает, что уход полузащитника Маркуса Вендела станет проблемой для «Зенита».

«Зенит» без него уже будет не тот. Вендел – очень хороший игрок. Даже в трудные моменты он в какой-то степени олицетворяет «Зенит» игрой, поэтому для Петербурга это будет проблема», — цитирует Деменко Metaratings.

Эксперт добавил, что все будет зависеть от позиции «Зенита», сможет ли клуб предложить Венделу такой контракт, который его заинтересует.

В текущем сезоне Вендел появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании