Генич дал прогноз на матч «Динамо» - «Урал»

В поединке 13-го тура чемпионата России московское «Динамо» на домашнем стадионе встретится с екатеринбургским «Уралом». Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Константин Генич.

«Личке надо сильно постараться, дабы продлить неудачную серию «Урала» и прервать свою. У динамовцев для этого необходимые возможности имеются. Мой прогноз - победа «Динамо», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок между «Динамо» и «Уралом» состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.