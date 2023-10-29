Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе бразильского хавбека «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

Напомним, футболист минувшим летом хотел покинуть клуб и не вернулся из отпуска в установленные сроки, однако не смог найти себе новую команду и прибыл в расположение в «Зенита».

«Если он изначально хотел, то в любом случае разговоры об уходе ведутся. Говорят, что и в Португалию, и в Испанию он может уехать. У него предложения есть, он действительно хороший игрок», — приводит слова Деменко Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас Вендела уже не интересуют деньги, наверное, он хочет играть в Европе.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Стоит отметить, что на данный момент Вендел — самый дорогой футболист РПЛ.