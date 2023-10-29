Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании

29 Октября 2023 • 10:19 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе бразильского хавбека «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

Напомним, футболист минувшим летом хотел покинуть клуб и не вернулся из отпуска в установленные сроки, однако не смог найти себе новую команду и прибыл в расположение в «Зенита».

«Если он изначально хотел, то в любом случае разговоры об уходе ведутся. Говорят, что и в Португалию, и в Испанию он может уехать. У него предложения есть, он действительно хороший игрок», — приводит слова Деменко Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас Вендела уже не интересуют деньги, наверное, он хочет играть в Европе.  

Контракт 26-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Стоит отметить, что на данный момент Вендел — самый дорогой футболист РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Маркус Вендел ещё теги

Новости по матчу

11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.37 3.30 3.30
Видео
29.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Урал Урал
1.72 3.90 5.20
Видео
29.10.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
2.35 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сочи» может не проиграть «Пари НН»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Факела» Марков: Поле в Воронеже — самое лучшее, на котором я играл
11:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогноз на голы в матче «Динамо» - «Урал»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о матче ЦСКА - «Краснодар»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Краснодар» будет иметь превосходство над ЦСКА»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий назвал лучшего футболиста мира - это не Месси 1
11:28 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Игра «Спартака» при Абаскале - полная импотенция»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сыграет с «Факелом» в чёрной форме в знак уважения к Яшину
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Характер «Спартака» не увидел, «Факел» был сильнее»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Факел» победил по делу, а «Спартак» оказался не готов к матчу»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»
Все новости
Рекомендуем