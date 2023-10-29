Максименко подтвердил травму у Джикии

Страж ворот московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о повреждении защитника команды Георгия Джикии.

«Честно, не знаю, как Джикия получил травму. Но травма действительно небольшая есть. Не знаю, насколько она серьёзная. Нужно у медицинского штаба спрашивать», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что 29-летний защитник сломал ребро во время тренировочного занятия. Из-за травмы он рискует пропустить около месяца.

В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с воронежским «Факелом» и потерпел поражение со счетом 0:2.