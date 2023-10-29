Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Борис Горовой назвал трёх самых важных игроков петербургской команды.

Напомним, вчера, 28 октября, «сине-бело-голубые» одолели «Ахмат» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ. В составе своей бывшей команды Горовой выделил полузащитников Вендела и Клаудиньо, а также нападающего Матео Кассьерру.

«Клаудиньо, Вендел и Кассьерра. Можно отметить, что они на данном этапе дают результат и ведут игру «Зенита». Одного игрока трудно выделить», — приводит слова Горового «Спорт День за Днём».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах.