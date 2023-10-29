Игрок «Спартака» Маслов: «Мы не идеальны, нужно прибавлять»

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. После этого поединка защитник «красно-белых» Павел Маслов пообщался с журналистами.

«Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Всегда и во всем можно прибавлять. Мы не идеальны. Работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать», - приводят слова игрока «Известия».

После вчерашнего фиаско «красно-белые» с 20 очками остались на четвертом месте в турнирной таблице. «Факел» набрал 15 баллов и переместился на 12-ю строчку.