Кудряшов: «Есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ»

Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов высказался насчет шансов своей команды сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Факелу» предрекают вылет? Мы не обращаем на это внимание. Это не задевает. У нас есть задачи, которые мы пытаемся решить. Уверенность, что «Факел» останется в РПЛ есть», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В последнем матче чемпионата России «Факел» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0. После 13 туров воронежская команда набрала 15 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.