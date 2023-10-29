Игрок «Зенита» Круговой высказался о победе над «Ахматом»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о победе над грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

«Тяжелый матч, на самом деле. Переворот сделал тот момент, когда мы пропустили. Мы взбодрились, начали появляться моменты и подходы. Хорошо, что у Сергеева получилось забить», - приводит слова защитника «Спорт День за Днем».

После 13 туров петербургская команда набрала 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с калининградской «Балтикой». Матч состоится 4 ноября.