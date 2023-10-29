Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА – «Краснодар».

«1:2. «Краснодар» является лидером и постарается это лидерство до зимы не упустить. С ЦСКА «быки» будут играть на победу, они ничем не уступают сопернику. Краснодарцы способны взять победу», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.