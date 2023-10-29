Маслов считает, что рано оценивать шансы «Спартака» на чемпионство

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о чемпионских амбициях клуба после гостевого поражения от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Не считаю, что мы должны говорить о чемпионстве и вообще о том, за что мы сейчас можем бороться. На улице только октябрь. Мы просто должны продолжать стараться выигрывать», - приводят слова футболиста «Известия».

Вчерашний поединок в Воронеже завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. После этого поражения «Спартак» с 20 баллами остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.