Альшин: «Факел» закономерно победил «Спартак»

Хавбек воронежского «Факела» Ильнур Альшин пообщался с представителями СМИ после домашней победы над московским «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«У нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Победа наша закономерна», - передает слова Альшина издание «Известия».

Благодаря вчерашней победе «Факел» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то московская команда находится на четвертой позиции.