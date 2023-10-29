Канчельскис: «Хватит воспринимать «Спартак» как чемпионов, они не способны на это»

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нестабильности московского «Спартака». В последнем матче «народная команда» на выезде потерпела поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2.

«Все кричат о нестабильности, но 4-5-е места - их стабильное место, которое будут занимать каждый год, пока не поменяют отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они не способны на это», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

После 13 туров «красно-белые» с 20 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов.