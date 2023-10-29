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Футболист «Ростова» Мелёхин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»

29 Октября 2023 • 09:16 Комментировать
Ростов
1:0
Локомотив Москва

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о победе над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Мелёхин отметил, что играть против нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы легче, чем против форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«Хороший матч, первый тайм особенно. Каково играть против Дзюбы? Габаритный нападающий, тяжело с ним бороться. Не думаю, что это самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Сложнее было со Смоловым», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же с 20 баллами располагается на пятой строчке.

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Локомотив Москва Ростов Фёдор Смолов Артём Дзюба Виктор Мелехин ещё теги

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