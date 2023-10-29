Кудряшов: «Стало меньше качественных иностранцев в командах РПЛ»

Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов поделился мнением о легионерах, ныне выступающих за клубы Российской премьер-лиги.

«РПЛ изменилась. Стало меньше качественных иностранцев в командах. Но есть возможность для более молодых игроков проявлять себя. Надеюсь, из этой ситуации наш футбол выйдет победителем», - приводятся слова защитника на страницах «Чемпионата».

В последнем поединке чемпионата России «Факел» на домашнем стадионе принимал московский «Спартак». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Благодаря этому успеху воронежская команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице.