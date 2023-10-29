Канчельскис: «У «Спартака» опять будет куча отговорок после поражения»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вчерашнем поражении московского «Спартака» от воронежского «Факела» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Кого еще удивляет такой результат? Я совершенно не удивлен, что команда опять упустила игру, которую должна была забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало», - передает слова Канчельскиса Sport24.

Встреча в Воронеже завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. После вчерашнего поединка спартаковцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а «Факел» поднялся на 12-ю позицию.