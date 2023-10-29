Сенников объяснил низкую результативность Дзюбы

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о низкой результативности нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

«У него есть моменты, но он пока не может забить. До этого Дзюба хорошо ассистировал. На нем сосредоточено большое внимание. Поэтому сейчас забивают другие игроки», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 35-летний бомбардир провел 14 поединков за московский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По итогам 13 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице.