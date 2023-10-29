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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников объяснил низкую результативность Дзюбы

29 Октября 2023 • 08:57 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о низкой результативности нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

«У него есть моменты, но он пока не может забить. До этого Дзюба хорошо ассистировал. На нем сосредоточено большое внимание. Поэтому сейчас забивают другие игроки», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 35-летний бомбардир провел 14 поединков за московский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По итогам 13 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников ещё теги
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