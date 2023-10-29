Чанов высказал мнение о матче ЦСКА - «Краснодар»

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о предстоящей встрече «армейцев» и «Краснодара» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, что ЦСКА сможет прервать череду неудач. Они создают моменты, но не реализуют их. Я бы хотел, чтобы защита обеспечила нам матч без пропущенных голов», - рассказал специалист в интервью «Матч ТВ».

Поединок ЦСКА – «Краснодар» состоится сегодня, 29 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 19:30 по столичному времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.