Радченко: «Спартаку» не хватало Промеса»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от вчерашнего гостевого матча «красно-белых» против воронежского «Факела» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Промес - один из лидеров в системе игры Абаскаля, мы это видели. Даже на таком поле его не хватало, он может решить исход матча в определенный момент», - передает слова Дмитрия телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоялась в Воронеже и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. После 13 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Факел» находится на 12-й строчке.