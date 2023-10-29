Быстров: «Соболев все 90 минут передвигался как инвалид»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а в настоящий момент футбольный эксперт Владимир Быстров раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за игру против воронежского «Факела» в матче 13-го тура Премьер-лиги.

«Соболев все 90 минут передвигался как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел весь матч, у него ни одного рывка не было», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок прошел на стадионе в Воронеже и завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:2. После этого фиаско подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в таблице РПЛ.