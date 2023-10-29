Быстров - о поражении «Спартака»: «Абаскаль слил игру «Факелу»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о поражении московского «Спартака» от воронежского «Факела» в матче 13-го тура чемпионата страны. «Красно-белые» уступили со счетом 0:2.

«Мы видели в Воронеже одну команду - «Факел», который играл первым номером, на каждом кусочке поля выигрывал свои микродуэли. Абаскаль слил эту игру», - рассказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

После вчерашнего поединка «Спартак» с 20 баллами продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Факел», в свою очередь, набрал 15 очков и поднялся на 12-ю позицию.