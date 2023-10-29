Прогноз на матч «Динамо» - «Урал» от Бубнова

В рамках 13-го тура чемпионата России состоится поединок между московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. «Урал» неожиданно проиграл явному аутсайдеру, а динамовцы худо-бедно очки берут. Группа атаки у москвичей сильнее, на своём поле должны побеждать», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок состоится сегодня, 29 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru. Перед этим матчем хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.