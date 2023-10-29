Бубнов предсказал счёт в матче «Пари НН» - «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке между «Пари НН» и «Сочи» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«1:0. Единственное преимущество ощутимое у нижегородцев - у себя дома играют. Думаю, что Юран постарается избежать двух поражений кряду и будет настраивать игроков на победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Пари НН» - «Сочи» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru