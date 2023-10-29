​Пономарёв прогнозирует быстрое падение «Крыльев Советов»

В тринадцатом туре российского чемпионата самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом», и ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев считает это предвестником скорого падения самарцев ближе к середине турнирной таблицы. Сейчас «Крылья Советов» занимает третье место, в тринадцати матчах команда набрала двадцать два очка.

- Можно сказать, что «Крылья Советов» потеряли в этой встрече два очка. Но потеряли очки в этом туре и их конкуренты: «Локомотив» и «Спартак» проиграли. Тем не менее, думаю, в ближайших турах они укатятся на 5-6 место, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

В следующем туре «Крылья Советов» сразятся с «Краснодаром».