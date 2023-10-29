Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пономарёв прогнозирует быстрое падение «Крыльев Советов»

29 Октября 2023 • 05:36 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Оренбург

В тринадцатом туре российского чемпионата самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом», и ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев считает это предвестником скорого падения самарцев ближе к середине турнирной таблицы. Сейчас «Крылья Советов» занимает третье место, в тринадцати матчах команда набрала двадцать два очка.

- Можно сказать, что «Крылья Советов» потеряли в этой встрече два очка. Но потеряли очки в этом туре и их конкуренты: «Локомотив» и «Спартак» проиграли. Тем не менее, думаю, в ближайших турах они укатятся на 5-6 место, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

В следующем туре «Крылья Советов» сразятся с «Краснодаром».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Пономарёв

Новости по матчу

20:07
Флорентин подвёл итоги матча «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
19:58
Деограсия: «Меня могли не так понять игроки в первом тайме, либо я не так объяснил»
19:53
Деограсия сравнил уровень «Крыльев Советов» и «Зенита»
19:53
Осинькин: «Последние полчаса смазали результат»
19:30
Ежов подвёл итоги матча против «Оренбурга»
18:56
​«Оренбург» никогда не проигрывал «Крыльям Советов» на выезде в РПЛ
18:26
В густом тумане Самара увидела два гола, но «Крылья Советов» переиграть «Оренбург» не сумели 1
18:00
«Оренбург» отыгрался в матче с «Крыльями Советов» 1
17:04
Гарре открыл счёт в матче «Крылья Советов» - «Оренбург»
16:28
Деограсия: «У Капленко проблема с глазом, он болеет»
16:27
Осинькин: «Писарский набирает форму, но пока у нас большая конкуренция»
16:00
«Крылья Советов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:23
​«Крылья Советов» назвали состав на матч с «Оренбургом»
02:11
Крылья Советов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18:21
​Мажич провёл семинар для «Крыльев Советов»
17:07
Григорян отметил работу главного тренера «Крыльев Советов» Осинькина
16:50
Крылья Советов — Оренбург: прогноз и ставка на точный счёт матча 13-го тура РПЛ — 28 октября 2023
15:03
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «У нас уже есть намётки на январское трансферное окно»
19:55
​Крылья Советов – Оренбург: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 28 октября 2023
11:52
В «Оренбурге» сообщили, что довольны работой Деограсии
11:00
Сидоров: «Будет здорово, если придёт вызов в сборную России»
10:44
Сидоров: «У Деограсии есть все качества, чтобы работать в топ-клубе РПЛ»
10:25
Футболист «Оренбурга» Сидоров признался, что хотел бы оказаться в топ-клубе РПЛ
09:58
Сидоров: «В этом сезоне «Оренбург» показал, что способен бороться с «Зенитом»
09:38
Крылья Советов – Оренбург: бесплатный прогноз и ставка на матч 28 октября 2023 года Премьер-лиги России
09:29
Сидоров: «Не думая, сказал «да» «Оренбургу»
17:34
«Оренбург» обратится в ЭСК по итогу игры с «Факелом»
16:57
Дмитрий Андреев: «Джикия в «Оренбурге»? Мы и Роналду с Месси рассматриваем»
14:18
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
19:15
Де Оливейра назвал самую сильную сторону «Крыльев Советов»
16:22
Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»
10:19
Ежов — о серии поражений «Крыльев Советов»: «Ничего страшного не произошло»
22:19
«Крылья» стали первым клубом, которому «Зенит» нанёс 30 поражений в чемпионатах России 1
14:11
«Оренбург» установил клубный рекорд в РПЛ по владению мячом
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.37 3.30 3.30
Видео
29.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Урал Урал
1.72 3.90 5.20
Видео
29.10.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
2.35 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
05:36 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв прогнозирует быстрое падение «Крыльев Советов»
05:29 · Россия. Премьер-лига
​Наумов прокомментировал поражение «Локомотива»
05:04 · Россия. Премьер-лига
​Хаджи призвал «Спартак» сделать выводы из поражения от «Факела»
00:49 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Краснодар» действует в обороне строже, чем ЦСКА»
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «В «Спартаке» пошёл разлад, и ничего хорошего не будет»
28 Октября
23:16 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» повторил свой рекорд в чемпионате России
23:06 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра упрочил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ
22:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» вернулся на победный путь»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «У «Ахмата» нет опасений, что мы вылетим»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Шелия подвёл итоги матча против «Зенита»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил судейство в матче против «Ахмата»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Делаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Морозов — о матче против «Ростова»: «Результат ничейный, как минимум»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Пришёл тот момент, когда нужно было сейчас поговорить с командой обо всём текущем, о ситуации»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем