​Наумов прокомментировал поражение «Локомотива»

Тринадцатый тур российского чемпионата оказался неудачным для московского «Локомотива», команда споткнулась в матче с «Ростовом», проиграв с минимальным гандикапом. Бывший президент клуба Николай Наумов прокомментировал поражение, он признал, что рассчитывал на другой результат.

- Вообще я рассчитывал на то, что «Локомотив» должен был выиграть. Это несмотря на то, что «Ростов» добился успеха в матче с «Ахматом». Я думал, что сейчас «Локомотив» не плохо играет и Дзюба раздражитель для Карпина, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит матч с земляками - футболистами московского «Спартака».