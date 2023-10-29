​Червиченко: «В «Спартаке» пошёл разлад, и ничего хорошего не будет»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал кризис в московском клубе, очередное обострение которого случилось в субботу, когда «Спартак» проиграл «Факелу» в матче тринадцатого тура РПЛ. Червиченко считает, что негативные изменения в настроении и мотивации футболистов, их доверии тренеру, приобрели необратимый характер.

- Думаю, что последняя история с Джикией - история не про травму, а просто этими рассказами про травму ребра скрывают негатив внутри коллектива. «Спартак» в этой игре отбывал номер. Когда внутри дома пошел разлад, ничего хорошего в этом доме не будет, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.