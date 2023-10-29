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​Червиченко: «В «Спартаке» пошёл разлад, и ничего хорошего не будет»

29 Октября 2023 • 00:15 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал кризис в московском клубе, очередное обострение которого случилось в субботу, когда «Спартак» проиграл «Факелу» в матче тринадцатого тура РПЛ. Червиченко считает, что негативные изменения в настроении и мотивации футболистов, их доверии тренеру, приобрели необратимый характер.

- Думаю, что последняя история с Джикией - история не про травму, а просто этими рассказами про травму ребра скрывают негатив внутри коллектива. «Спартак» в этой игре отбывал номер. Когда внутри дома пошел разлад, ничего хорошего в этом доме не будет, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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