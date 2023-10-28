​«Зенит» повторил свой рекорд в чемпионате России

В субботу «Зенит» порадовал армию своих болельщиков волевой победой над «Ахматом» со счётом 2:1. Как сообщает Opta, «Зенит» повторил свой рекорд в Премьер-лиге, забив в 20-м матче подряд. Ранее такую серию в чемпионате России «сине-бело-голубые» выдавали лишь раз – в 2011-2012 годах.

В последний раз «Зенит» проводил матч чемпионата России без забитого гола 16 апреля. Тогда команда Сергея Семака разошлась миром с «Ростовом» на выезде – 0:0.

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 4 ноября – против «Балтики» на выезде. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.