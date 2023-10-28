​Кассьерра упрочил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу «Зенит» проводил домашний матч 13-го тура Премьер-лиги против «Ахмата» и победил со счётом 2:1. Автором одного из голов стал нападающий питерской команды Матео Кассьерра.

Теперь на счету Кассьерры 10 голов в текущем чемпионате России. Колумбийский футболист упрочил лидерство в гонке бомбардиров. Второе место делят Джон Кордоба, Фёдор Чалов и Эдуард Сперцян – они забили по 6 раз.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 4 ноября. Команда Сергея Семака будет играть против «Балтики» на выезде.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.