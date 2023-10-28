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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три главных заблуждения вокруг футбола России

28 Октября 2023 • 22:55 Комментировать

Футбол России уже больше полутора лет находится под санкциями. Клубы РПЛ давно не участвуют в еврокубках, а российские сборные могут проводить только товарищеские матчи. Ситуация является обсуждаемой – особенно активно о ней говорят бывшие футболисты и эксперты. Кто-то советует РФС как можно скорее переходить из УЕФА в Азию, а кто-то вообще говорит о необходимости создания новой международной федерации. Складывается ощущение, что даже футбольные люди не в полной мере владеют информацией. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о трёх главных заблуждениях вокруг футбола России прямо сейчас.

Перейти в Азию и играть

Смена конфедерации – самая популярная тема. Если нельзя играть в УЕФА, то почему бы не перейти в Азию? Вопрос логичный, и Российский футбольный союз сейчас рассматривает такой вариант. Проблема в том, что сам по себе переход в АФК в нынешней ситуации может оказаться бессмысленным. В отношении РФС действуют санкции не только УЕФА, но и ФИФА. Это означает, что сейчас российские команды не могут участвовать в официальных соревнованиях всех конфедераций ФИФА – УЕФА, АФК и так далее.

Чтобы переход в Азию имел смысл, нужно снятие бана со стороны ФИФА. При этом ФИФА недавно объявила, что санкции с взрослых российских команд до урегулирования ситуации на Украине сниматься не будут. Ясно, что в какой-то момент позиция ФИФА может измениться, но это нужно обсуждать уже сейчас, не делая резких движений. Будет глупо, если РФС перейдёт в АФК, а официальные матчи так и не вернутся.

Ещё один важный момент – отношение членов АФК к возможному переходу РФС. Российская сборная в период действия санкций успела провести ряд матчей с командами из Азии, но весьма  статусные представители АФК – Япония, Австралия и Южная Корея – относятся к числу недружественных России стран. В общем, войти в состав Азиатской футбольной конфедерации РФС может быть не так просто, как кажется.

Создать альтернативу УЕФА

Предложение о создании новой международной футбольной федерации можно услышать даже от тех, кто понимает, как устроен футбол. Так, например, недавно с таким предложением выступил ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, РФС нужно выходить из УЕФА и инициировать создание альтернативной организации. Такая идея выглядит безумием по целому ряду причин. Можно сколько угодно говорить о принципах конкуренции, но футбол, по сути, принадлежит ФИФА. Можно вспомнить о проекте Суперлиги, который почти полностью разрушился за считанные дни. Как мы помним, ФИФА тогда говорила, что игроки клубов Суперлиги не смогут выступать на чемпионатах мира. Та ситуация во многом показательна – ФИФА продемонстрировала нетерпимость к созданию альтернативного продукта даже на уровне клубного континентального турнира, который создавали очень авторитетные клубы.  

Ясно, что ФИФА не признает какую-то альтернативную международную федерацию, на каком бы уровне она себя не позиционировала – регион, континент, мир – без разницы. Если создать условный УЕФА-2, то тебя исключат не только из УЕФА, но и из ФИФА. Кто-то скажет, что Россия ничего не потеряет, ведь сейчас ей и так нигде не позволяют играть. Но кого можно было бы пригласить в свою федерацию? Кто ещё будет готов пойти на исключение из своей континентальной федерации и ФИФА? Скорее всего, никто. Или почти никто. Поэтому обсуждать создание новой международной футбольной организации бессмысленно – это путь в никуда.

Играть с топ-сборными

Российскому футбольному союзу в нынешних реалиях непросто находить соперников для товарищеских матчей сборной России. Когда РФС анонсирует игру с условной сборной Кении, в футбольных кругах иногда проскакивает: «А почему не с Бразилией?» С бразильцами же отношения у россиян хорошие, как и с рядом других стан, чьи сборные выступают на приличном уровне. Так в чём же проблема?

Здесь всё просто – достаточно посмотреть на календарь. Та же сборная Бразилии осенью начала выступать в отборе на чемпионат мира, и теперь свободных окошек для товарищеских игр у команды почти нет. Ранее у «селесао» были товарищеские матчи, но об их проведении стороны договаривались заблаговременно. Когда речь идёт о топовых сборных, организовать матч за месяц невозможно. По этой причине РФС при поиске соперников приходится выбирать из того, что есть.

Александр Тихий

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