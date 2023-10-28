Петржела: «Зенит» вернулся на победный путь»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда с берегов Невы входит в число главных претендентов на титул в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Напомним, что сегодня, 28 октября, подопечные Сергея Семака добились победы над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ и приблизились к «Краснодару» на расстояние в два очка.

«Зенит» вернулся на победный путь, на классе забрав победы в последних матчах. Петербуржцы однозначно одни из главных претендентов на чемпионство», - приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

В следующем туре» Зенит» сыграет на выезде против «Балтики».