Шелия: «У «Ахмата» нет опасений, что мы вылетим»

Голкипер «Ахмата» Гиогри Шелия высказался о результатах грозненского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что бывает такое, что команда где-то прибавляет, а где-то проваливается, но для того, чтобы этого не было, нужна стабильность.

«Нет опасений, что мы вылетим. У нас достаточно квалифицированные футболисты, есть ресурсы для того, чтобы быть снова там, где хотим находиться», - приводит слова Шелии «Чемпионат».

Напомним, что после 13 проведенных туров РПЛ подопечные Мирослава Ромащенко находятся в зоне стыковых игр, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице.