Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву дал комментарий после поражения от «Зенита» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

— Что вы выделите в действиях команды сегодня?

— Можно отметить нашу позиционную оборону, понятно, что были провалы, но, в целом, если убрать ошибки, то сзади действовали хорошо.

— «Ахмат» находится на 13-м месте. Какую цель ставит команда до конца осенней части сезона?

— Выиграть все матчи. Какую ещё цель можно поставить? В тройку попасть уже не сможем. Понятно, что мы не хотим оставаться так низко.

Напомним, что «Ахмат» уступил со счётом 1:2. Несмотря на гол Мохамеда Конате, «сине-бело-голубые» ответили мячами Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. Подопечные Мирослава Ромащенко не смогли выиграть в шести подряд матчах чемпионата.