Горький, хрущёвки, купюры, языки, стихии: Необычные формы футбольных клубов

28 октября, в чемпионате Испании состоялось «эль класико» между «Барселоной» и мадридским «Реалом», где каталонцы сыграли в футболках с изображением логотипа группы Rolling Stones. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет об интересных игровых джерси в мире футбола.

Для начала – образец формы «Барселоны» в «эль класико». «Сине-гранатовые», кстати, проиграли его со счётом 1:2.

Фото: globallookpress.com

7 октября «Шинник» и «Енисей» в рамках Мелбет Первой лиги провели так называемое «дерби купюр». Футболки «Шинника» перекликались с однотысячными российскими банкнотами, а футболки «Енисея» – с десятирублёвыми. Поскольку на этих купюрах изображены как раз Ярославль и Красноярск соответственно.

В начале сентября текущего года «Пари НН» представил форму с вертикальной полосой, на которой перечислены цитаты Максима Горького. Эта экипировка нижегородского клуба посвящена 155-летию со дня рождения знаменитого писателя. Не секрет, что он является одним из символов города, в котором Ока впадает в Волгу. В такой амуниции «Пари НН» уже провёл несколько матчей.

В сентябре 2022 года «Ростов» сыграл с московским «Спартаком» в форме с подсолнухами в честь 86-летнего юбилея Ростовской области. Также у «Ростова» была идея сыграть в форме с ковровой стилистикой, но, видимо, её оставили на будущее.

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«Крылья Советов» также в сентябре 2022 года провели кубковый матч с «Зенитом» в форме с изображением звёздного неба.

Во Второй лиге креативить с формой любит «Калуга». В 2021 году она также представила экипировку с космической тематикой. На тех футболках изображён силуэт известного учёного Константина Циолковского, который был тесно связан с Калугой. Так вот, спереди на форме «горожан» Циолковский как будто бы смотрит в звёздное небо, а сзади под номером сделана надпись «Оторваться от земли». Ну а через год «Калуга» представила четыре варианта формы в формате «стихия», символизирующие воду, воздух, огонь и землю. Они выполнены из переработанного пластика.

В сентябре текущего года игроки «Ротора» вышли на поле против «Чайки» в футболках с изображением достопримечательностей Волгограда. Но непосредственно матч они провели в стандартной форме.

Форма медиафутбольной команды «Эгриси» обыгрывает внешний вид окон, балконов и кондиционеров в многоэтажках московского исторического района Медведково. Впрочем, панельные хрущёвки однотипны в разных городах.

Летом 2012 года необычную акцию провёл бразильский клуб «Витория». Стандартными цветами этой команды являются чёрный и красный. Однако руководство решило, что футболисты начнут сезон в чёрно-белой полосатой форме. По ходу первенства белые полосы должны были постепенно заменяться красными. Это было сделано, чтобы привлечь внимание болельщиков к донорской сдаче крови.

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Кирилл Иванцов